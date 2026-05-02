Beşiktaş’tan sürpriz hamle: Jadon Sancho yeniden gündemde

Süper Lig’de beklentilerin uzağında kalan ve sezonun kalan bölümünde rotasını Türkiye Kupası’na çeviren Beşiktaş, gelecek yılın kadro yapılanması için çalışmalarını hızlandırdı.

Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda transfer listesini şekillendirirken, gözünü İngiltere’ye çevirdi.

Beşiktaş’ın gündemindeki en dikkat çekici isimlerden biri ise Jadon Sancho oldu.

GİRİŞİMLERE BAŞLANILDI

Daha önce de siyah-beyazlılarla anılan İngiliz futbolcu için yeniden girişimlere başlandığı öğrenildi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen yönetimin, yıldız oyuncu ile önümüzdeki günlerde temas kurmayı planladığı ifade ediliyor.

Beşiktaş cephesi, hem Süper Lig’de hem de Avrupa kupalarında rekabet edebilecek bir kadro kurmayı hedeflerken, Sancho transferini bu vizyonun önemli parçalarından biri olarak görüyor.

Siyah-beyazlı taraftarların da yeni sezonda şampiyonluk yarışına giren güçlü bir takım beklentisi, yönetimin elini hızlandırmış durumda.

OLUMLU RAPOR VERİLDİ

İngiliz futbolcu son olarak Nottingham Forest karşısında forma giydi. Aston Villa’nın 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada sahada yer alan Sancho’nun performansı, Beşiktaşlı yetkililer tarafından yakından takip edildi.

Teknik heyetin olumlu raporu sonrası yönetimin bu transferde ısrarcı olacağı ve şartları zorlayacağı belirtiliyor. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda daha tempolu, daha üretken ve hedefe oynayan bir takım oluşturmak istiyor.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 35 resmi maçta görev alan Sancho, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Transfer sürecindeki gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.