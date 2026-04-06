Beşiktaş’tan TFF’ye pankartlı protesto

Beşiktaş’ın Süper Lig’de deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olduğu derbinin ardından siyah-beyazlı cephede tepkiler sürüyor.

Hakem Yasin Kol’un kararlarına yönelik eleştirilerin ardından, taraftarlar bu kez protestoyu stat çevresine taşıdı. Sabah saatlerinde Tüpraş Stadı’nın dışına asılan dev pankart dikkat çekti.

Pankartta yer alan “Kukla VAR” ifadesiyle, Video Yardımcı Hakem sistemine yönelik eleştiri mesajı verildi.

Derbide özellikle son bölümde verilen penaltı kararı tartışma yaratmış, Beşiktaş cephesinden hem teknik heyet hem de taraftarlar hakem yönetimine tepki göstermişti. Stat dışındaki bu protesto, söz konusu tepkilerin sürdüğünü ortaya koydu.