Beşiktaş’tan TFF’ye VAR soruları

Beşiktaş, Süper Lig’de Galatasaray ile oynanan derbi karşılaşmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) VAR merkeziyle ilgili sorular yöneltti.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, Riva’daki VAR merkezinde maç sırasında kimlerin bulunduğuna ve karar süreçlerine dair detayların kamuoyuyla paylaşılması istendi.

Kulübün açıklamasında, VAR merkezinde ve çevresinde hangi kişilerin bulunduğu, ayrıca VAR odası ile odanın bulunduğu koridoru sesli şekilde kayıt altına alan kamera sistemlerinin olup olmadığı soruldu.

"AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI"

Beşiktaş ayrıca, federasyon bünyesinde görev yaptığı belirtilen Portekizli VAR eğitmenlerinin maç esnasında VAR odasında bulunup bulunmadığını ve bulunuyorlarsa karar alma süreçlerine dahil olup olmadıklarının açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Siyah-beyazlı kulüp, söz konusu eğitmenlerin federasyon bünyesinde maç sırasında VAR odasında bulunmalarını gerektiren resmi bir görevleri olup olmadığının da netleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

"KAMERA KAYITLARI PAYLAŞILMALI"

Açıklamada ayrıca, karşılaşma oynanırken VAR merkezinde ya da koridorunda bulunmaması gereken kişi veya kişilerin olup olmadığına dair sorular da yer aldı.

Beşiktaş, şeffaflık vurgusu yaparak Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin sorulara yanıt vermesinin gerekli olduğunu belirtti. Siyah-beyazlı kulüp, Galatasaray ile oynanan karşılaşmaya ait VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının da kendileriyle paylaşılmasını talep ettiğini duyurdu.