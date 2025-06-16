Besim Dutlulu kimdir? Yeni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun hayatı ve kariyeri

BESİM DUTLULU KİMDİR?

1979 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Besim Dutlulu, 2005 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden yılında mezun oldu. Meslek hayatına Akhisar’da aile eczanesini işletmeye başlayan Besim Dutlulu, aynı yıl Özge Dutlulu ile evlendi.

BESİM DUTLULU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

On sene Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilci yardımcılığı görevinde bulundu. Arkasından İlçe Temsilcisi oldu ve adaylık süreci başladığında istifa etti. Akhisar’da ki bir çok sivil toplum kuruluşu ve derneğe üye olan Eczacı Besim Dutlulu, Mesleki kooperatifler olan Edak, Çekop ve Farmakoop üyesidir.

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılan Dutlulu, Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilciliği görevini de yürüttü. 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak Akhisar Belediye Başkanlığı’na seçilen Dutlulu, oyların %55,41’ini alarak göreve geldi. 31 Mart 2024 seçimlerinde tekrar adaylığını koya Dutlulu %59.27 oy alarak tekrar Akhisar Belediye Başkanı seçildi.

Besim Dutlulu, 9 Haziran 2025 tarihinde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ardından 16 Haziran’da yapılan meclis oylamasıyla büyükşehir belediye başkanlığına seçildi. Seçimde başka aday çıkmaması nedeniyle oybirliğiyle göreve gelen Dutlulu, bundan sonraki süreçte Manisa genelindeki hizmetlerin başında yer alacak.