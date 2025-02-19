BES’in açlık sınırı 31 bin 495 TL oldu

Ekonomi Servisi

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. BES-AR araştırmasına göre şubatta 4 kişilik memur ailesinin açlık sınırı 31 bin 495 lira, yoksulluk sınırı ise 81 bin 161 lira oldu.

4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama 1049 liraya ulaştı. BES Genel Başkanı Özer Avanaş, açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin şunları kaydetti:

"İktidarın yarattığı ekonomik krizin sebebi değil, mağdurlarıyız. Bütün emekçileri, bu emekçi düşmanı ve yoksulları ezen politikalara karşı birlikte mücadeleye etmeye çağırıyoruz."