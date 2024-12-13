Beşinci Kent Lokantası Aliağa’da açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantaları’nın beşincisi Aliağa’da açıldı. Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi’nde hizmete giren Kent Lokantası’nın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tanzim satış mağazalarının de en kısa sürede hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda yurttaşlara ekonomik destek sağlamaya çalıştıklarının altını çizen Tugay, “Kent Lokantalarımız ve Halk Ekmek büfelerimiz bu hizmetlerimizden ikisi. Halk Ekmek’te de en uygun fiyatla ve çok sayıda noktayla çalışmaya devam ediyoruz. Yakında tanzim satış mağazalarımızı da birer birer açmaya başlayacağız. Gönül istiyor ki ülkemizde yoksulluk, işsizlik olmasın; insanlarımızın bu tür şeylere ihtiyacı olmasın. Ama bugün bu ortamı yaratanlar, bizi bu hizmetleri yapmaya mecbur bırakıyorlar” ifadelerini kullandı.

HEM UCUZ HEM SAĞLIKLI

Ekonomik krizde yurttaşların sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Kent Lokantaları Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı, Çiğli Maltepe Mahallesi, Karabağlar kaymakamlık binası karşısı ve Menemen Mermerli Mahallesi’nde hizmet veriyor. Aliağa’da açılan 5. Kent Lokantası, hafta içi saat 11.30’dan itibaren hizmet verecek. Kent lokantalarında dört çeşit yemekten oluşan menü 50 TL’den sunuluyor. Lokantalar ekonomik kriz ortamında hem ucuz hem de sağlıklı menüleriyle İzmirlinin yüzünü güldürmeye devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İhsan Alyanak’ın girişimiyle 1973 yılında halka ucuz et, sebze, meyve ve kömür ulaştırmak adına kuruldu. Tanzim satışın kısaltması Tansa adıyla faaliyete geçti. İlk mağaza Alsancak’ta açıldı. Tansaş Tanzim Satışları A.Ş. 1973-2016 yılları arasında faaliyet gösterdi. Türkiye'nin ilk modern perakendecilerindendi.