Beslediği boğanın boynuz darbeleriyle öldü

Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Kumru ilçesinde beslediği boğanın boynuz darbeleri sonucu yaralanan Cemalettin Güdek (61), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. 5 çocuk babası Cemalettin Güdek, kendisine ait ahırda beslediği boğayı dışarıya çıkardı. Bu sırada boğanın boynuz darbeleri sonucu kafa ve göğüs bölgesinden yaralanan Cemalettin Güdek, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cemalettin Güdek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kumru Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güdek, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

