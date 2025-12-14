Beslenme ile ilgili efsaneler ve gerçekler

Dilara Devranoğlu - Uzman Moleküler Biyolog & Diyetisyen

Instagram: @dilaradevranoglu

Konunun uzmanı olmayan insanlar tarafından yayılan bu bilgiler bir bilimsel temele dayanmamakta, toplumda doğru olarak bilinen birçok yanlışın yayılmasına neden olmakta. Özellikle yeni yıla yaklaştığımız bu günler, insanların yeni sağlıklı yaşam rutinlerini deneyeceği bir zaman dilimi. Yanlış kişilerle yanlış yollara sapmadan önce, kafa karışıklığına yol açan en yaygın beslenme efsanelerini ve gerçekleri anlatalım.

BESLENMEYLE BÖLGESEL ZAYIFLAMA MÜMKÜN MÜ?

Vücudumuzdaki yağ dokuları, enerji depomuzdur. Beslenmemizde gün içerisinde gereksinimimizden daha az kalori aldığımızda, vücudumuz bu açığı kapatmak için yağ depolarını kullanır. Ancak bu süreç lokal olarak değil, tüm vücut genelinde gerçekleşir.

Yani vücudumuz, enerji ihtiyacını karşılamak için sadece karın ya da bacak bölgesinden değil, bütün yağ depolarından enerji çeker. Hangi bölgeden yağ kaybedileceğini ise genetik yapımız, hormonal durumumuz ve cinsiyetimiz belirler. 2025 yılında yayımlanan bir sistematik derlemede, kalori kısıtlı beslenme ile egzersizin birleştiği programların toplam kilo kaybını artırdığını gösterilmiştir, fakat bu yağ doku kaybının vücut bölgelerine göre dağılımında herhangi bir fark bulunmamıştır.

Karın, kalça ve basen çevresindeki yağ dokular daha az kan akımı ve daha fazla alfa-2 adrenerjik reseptör içerir. Bu reseptörler, yağ hücrelerinin parçalanmasını yavaşlatır. Bu sebeple özellikle kadınlarda basen, erkeklerde ise karın bölgesi “dirençli yağ depoları” olarak bilinir. Bu biyolojik fark nedeniyle, bölgesel yağ kaybı hedeflemek değil, tüm vücudu hedefleyen bir yaşam tarzı değişikliği yapmak gereklidir. Yağ yakımı bölgesel değil, vücut genelinde gerçekleşir. “Bölgesel zayıflama” ifadesi bilimsel değil, pazarlama kaynaklı bir efsanedir.

KAN GRUBUNA GÖRE DİYET VAR MIDIR?

90’lı yıllarda konuşulan kan grubuna göre beslenme fikri, O grubunun et ağırlıklı beslenmesi, A grubunun vejetaryen diyet uygulaması, B grubunun süt ürünlerini tüketmesi vb. gibi kişilerin kan grubuna uygun bir beslenme biçimiyle daha sağlıklı olacağı iddiasına dayanıyordu. Ancak bilimsel araştırmalar bu iddiaları desteklemiyor. Kan grubu diyeti için bilimsel kanıt yoktur. 2013 yılında yapılan bir sistematik derlemede, 1415 çalışmayı incelenmiş ve kan grubuna göre beslenmenin sağlık üzerinde herhangi bir etkisini gösteren tek bir bilimsel çalışma bulunamamıştır. 2014 yılında yapılan 1455 kişinin beslenme alışkanlıklarının ve genetik yapılarının incelendiği Toronto Nutrigenomics and Health Study isimli çalışma sonucunda ise kan grubuna uygun beslenen kişilerde daha düşük kolesterol veya tansiyon gibi bazı olumlu değişiklikler görülse bile, bu etkilerin kan grubuyla ilişkili olmadığı, esas etkinin kan grubu değil beslenme şekli olduğu ortaya koyulmuştur. Kan grubu, besinlerin sindirimi veya metabolizması üzerinde doğrudan etkili değildir. Kan grubuna göre diyet yapmak yerine, bilimsel olarak kanıtlanmış beslenme modellerine (örneğin Akdeniz diyeti) yönelmek çok daha güvenilirdir.

KİLO KAYBETMEK YAĞ YAKMAK ANLAMINA MI GELİR?

Kilo kaybı, her zaman yağ dokudan kayıp anlamına gelmez. Vücudumuzun toplam ağırlığı; yağ dokusu, kas (yağsız kütle), su ve glikojen gibi birçok bileşenden oluşur. Dolayısıyla tartıda görülen bir düşüş, bunların herhangi birinden (veya birkaçından) kaynaklanabilir. Kilo verirken kaybedilen ağırlığın yaklaşık %60–80’i yağ dokusu, geri kalanı ise su ve kas kütlesidir.

Vücudumuzda karbonhidratlar (glikojen form), su ile birlikte depolanır. Özellikle düşük karbonhidrat veya su orucu, aralıklı oruç gibi düşük karbonhidratlı diyetlerde vücuttaki glikojen azaldığında, her 1 gram glikojenle birlikte yaklaşık 3–4 gram su kaybedilir. Bu sebeple düşük karbonhidratlı diyetlerde ilk 5–7 gün içinde verilen kilonun büyük kısmı sudan kaynaklanır, yağdan minimal bir kayıp söz konusudur. Eğer kilo kaybı çok hızlı veya protein alımı düşükse, vücut enerji ihtiyacını karşılamak için kas dokusunu da parçalayabilir. Bu durumda kişi kilo verse bile, vücut yağ oranı düşmeyebilir, hatta artabilir. Kas kaybını önlemenin en etkili yolu, yeterli protein almak ve direnç egzersizi yapmaktır. Uzun vadede yapılan, dengeli bir kalori açığı sağlanan ve direnç egzersiziyle desteklenen kilo kaybı daha çok yağ dokusundan olur.

METOBALİZMA ŞAŞIRIR MI?

Metabolizma şaşırtma veya metabolic confusion olarak bilinen yaklaşım, diyet sürecinde metabolizmanın yavaşlamasını önlemek için bir gün düşük, bir gün yüksek kalori alarak metabolizmayı “şaşırtma” fikrine dayanır. Amaç, vücudun enerji kısıtlamasına alışmasını engellemek ve yağ yakımını sürdürmektir. Ancak bilimsel çalışmalar metabolizmanın bu şekilde şaşırmadığını, aksine fizyolojik adaptasyon gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Kalori kısıtlaması yapıldığında vücudumuz, enerji harcamasını azaltarak kendini koruma moduna alır. Bu durum metabolik adaptasyon olarak bilinir. 2018’de yapılan haftada 2 gün düşük, 5 gün normal kalori alınan bir diyet ile sürekli kalori kısıtlı bir diyetin karşılaştırıldığı çalışmada; kilo kaybının ve kan şekeri, kolesterol, insülin duyarlılığı gibi parametrelerin iki grup arasında benzer olduğu görülmüştür. 2020’de yapılan başka bir araştırmada ise, kalori kısıtlamasının metabolik hızı beklenenden daha fazla düşürdüğünü, bunun da kişilerde tiroid hormonlarını, leptin ve insülin düzeylerindeki azalmayla ilişkili olduğunu göstermiştir. Yani metabolizmamız şaşırmaz, vücudumuz yeni koşula fizyolojik olarak adapte olur.

PEKMEZ YETERLİ DEMİR SAĞLAR MI?

Pekmezin içeriğindeki demir vücuttaki biyoyararlanımı düşük olan non-hem demirdir. Biyoyararlanım, vücuda alınan demirin ne kadarının bağırsaklardan kana geçtiğini ifade eder. Hayvansal kaynaklardaki hem demirin biyoyararlanımı %15–35, Bitkisel kaynaklı non-hem demirin biyoyararlanımı ise %2–10 arasında değişir.

Üzüm pekmezi 100 gramda 4 mg demir içerir. Yani 1 yemek kaşığı (20 g) pekmez yaklaşık 0.8 mg demir içerir. Ancak bu demirin yalnızca %5’i (yaklaşık 0.04 mg) vücut tarafından emilebilir.100 g pişmiş dana eti ortalama 2.5 mg demir içerir. Bu demirin %20’si (0.5 mg) emilir. Yani 12 yemek kaşığı (240 g) pekmez, 100 g kırmızı etin sağladığı kadar emilebilir demir sağlayabilir.Bu da yaklaşık 1 su bardağı (240 ml) pekmeze denk gelir. Dünya Sağlık Örgütü, 19-50 yaş kadınların günde 18 mg, erkeklerin ise 8 mg demir ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Bu hesaplama ile pekmezdeki düşük biyoyararlanım göz önüne alındığında kadınların günlük demir ihtiyacını karşılaması için yaklaşık 450 ml pekmez içmesi gerekir. Bu miktar, 2000 kilokalorilik enerjiye denk gelir ve pratikte mümkün değildir. Aynı miktardaki demiri almak için 200 g kırmızı et tüketimi yeterlidir. Sonuç olarak; pekmez demir içerir ama vücut bu demirin çok azını kullanabilir. Kırmızı etteki hem demir vücut tarafından 5–10 kat daha iyi emilir. Tahıl ve baklagillerdeki fitik asit ve çay ve kahvedeki polifenollerden tanen demir emilimini azaltır, kalsiyum ise demir emilimini baskılar. Pekmez tek başına demir eksikliğini gidermek için yeterli değildir. Pekmezle birlikte portakal, kuşburnu gibi bir C vitamini kaynağı tüketmek demir emilimi artırabilir.

YAĞ YAKAN BESİN VAR MIDIR?

Hiçbir besin doğrudan yağ yakmaz fakat besinlerin içeriğindeki bazı bileşenlerin metabolizmayı uyarması, besinlerin sindirimiyle oluşan ısıyı artırması veya yağ yakıcı enzimleri aktive etmesi yağların enerjiye çevrilme hızını az da olsa artırabilir.

Vücutta yağ kaybı, ancak enerji açığı oluştuğunda gerçekleşir. Yani hiçbir besin tek başına vücuttaki yağ dokusunu eritemez, sadece yağların yanma hızını etkileyebilir. Bilimsel olarak etkisi kanıtlanan yağ yakım hızını artırıcı bazı besin bileşenleri; vücut ısısını artırarak günde yaklaşık 50 kalori enerji harcanmasını sağlayan ve yağ yakan enzimleri aktive eden acı biberdeki kapsaisin, mitokondriyal yağ asidi oksidasyonunu artıran ve yağ üretimi enzimlerini baskılayan narenciyelerdeki hesperidin ve naringenin gibi citrus flavonoidleri ve kafein ve yeşil çay kateşinleri (EGCG)dir. CLA (konjuge linoleik asit), krom, fucoxanthin, garcinia cambogia, L-arginin gibi birçok madde yağ yakıcı olarak pazarlansa da, insanlarda anlamlı bir yağ kaybı etkisi bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

Beslenme konusunda doğru bilgiye ulaşmamızın yolu, bireysel yorumlardan ve popüler diyet anlayışlarından ziyade konunun uzmanları tarafından yorumlanan, kanıta dayalı bilimsel verilerden yararlanmaktır. Bilimsel doğrularla beslenme alışkanlıklarımızı şekillendirmek, uzun vadede metabolik sağlığımızın korunmasında en güvenilir yoldur.