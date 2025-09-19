Beslenme paketi projesi sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla 2024’te ilkokul öğrencileri için başlatılan beslenme paketi projesi yeni eğitim öğretim döneminde de sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihtiyaç olduğu tespit edilen beş okulda 08.30-09.00 saatleri arasında beslenme paketi dağıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin EVKA-1 Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Yerleşkesi içerisindeki aşevinde hijyenik şartlarda hazırlanan sağlıklı besinler İzmirli miniklerle buluşturuluyor. Menüler, hafta içi her gün farklı ürünlerden oluşturuluyor.

Aşevleri Şube Müdürlüğü’nde gıda mühendisi Melisa Mete, “2024-2025 eğitim öğretim yılında beslenme paketi hizmetine başlamıştık. İhtiyaç olduğu belirlenen mahallelerde kantini olmayan okullarda tam gün eğitim alan ilkokul öğrencilerimize beslenme paketi üretiyoruz. Sağlıklı gıdaya erişimin mümkün olmadığı şu günlerde sağlıklı, kontrolden geçen ürünlerle ürettiğimiz besinleri öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Bugünkü menümüzde mini peynirli pizza, ayran ve meyve var. Günlük yaklaşık 2 bin öğrenci arasında dağıtım gerçekleştiriyoruz. Hafta içi her gün farklı menüleri öğrencilerimizle buluşturuyoruz” diye konuştu.