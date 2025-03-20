Besni’de dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğal yaşamın simgelerinden olan dağ keçileri, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Geniş yaban hayatı popülasyonuyla dikkat çeken Besni ilçesinde vatandaşlar tarafından görülen sürü halindeki dağ keçileri kayda alındı. Su Gözü Orman Park civarında görülen dağ keçilerini fark eden vatandaşlar hem anın tadını çıkarttı hem de hayvanları video kaydına alarak durumu ölümsüzleştirdi.

Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.