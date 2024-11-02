Besni’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde Ahmet K. yönetimindeki otomobil ile Bengü Y. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Meydana gelen kaza araçlardan birinde bulunan Oruç B. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.