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Besni’de trafik kazası: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 26.05.2025 20:38
  • Giriş: 26.05.2025 20:38
  • Güncelleme: 26.05.2025 20:38
Kaynak: İHA
Besni’de trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole girdiği kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, N.T. yönetimindeki 40 K 6024 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyreden bir otomobile çarpmamak için ani manevra yaparak şarampole girdi. Kazada sürücü N.T. ile M.T. ve M.N.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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