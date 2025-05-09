Beştaş: "Kararlıyız, barışı halkların ortak eseri olarak geleceğe mutlaka taşıyacağız"

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından PKK'nin aylar sonra kongresini topladığını bildirmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Sayın Abdullah Öcalan’ın 'Demokratik Toplum ve Barış Çağrısı' doğrultusunda gerçekleşen PKK kongresi, yeni bir döneme kapı araladı. Bu adım, siyasetin konuşması, halkların eşit ve özgür geleceği için demokratik zeminde buluşmasıdır" dedi.

PKK, kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlediğini duyurdu. Kongreye ilişkin yapılan açıklamada, Öcalan’ın çağrısı üzerine toplandığı belirtilen kongrede, tarihi öneme sahip kararlar alındığı kaydedildi. PKK kongresine ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş şunları kaydetti:

"Bugün, halklarımızın özgürlük ve demokrasi yürüyüşünde tarihi bir eşiğe tanıklık ediyoruz. Sayın Abdullah Öcalan’ın 'Demokratik Toplum ve Barış Çağrısı' doğrultusunda gerçekleşen PKK kongresi, yeni bir döneme kapı araladı. Bu adım, siyasetin konuşması, halkların eşit ve özgür geleceği için demokratik zeminde buluşmasıdır.

"BU TARİHİ SORUMLULUK, ARTIK HEPİMİZİN OMZUNDADIR"

Bu tarihi sorumluluk, artık hepimizin omzundadır. Barışı kalıcı kılmak, halklarımızın ortak iradesiyle, eşitlik temelinde çoğulcu ve demokratik toplumu birlikte inşa etmekten geçiyor. Farklılıkları zenginlik, ortak yaşamı ilke sayan bir demokratik toplum mümkün; bunun mücadelesi bugün daha anlamlı, daha yakıcıdır. Bu yolda kararlıyız: Barışı, halkların ortak eseri olarak geleceğe mutlaka taşıyacağız."