BES’te Devlet Katkısı Düşüyor mu? Yeni Oran Yüzde Kaç Olacak?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çevrildi. Bütçeye maliyeti hızla artan devlet katkısında yeni bir düzenleme yapılması gündemde. 2026 bütçesinde maliyet 132 milyar TL seviyesine çıkarken, enflasyondaki düşüş eğilimi de dikkate alınarak, BES devlet katkısının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmesi planlanıyor. Peki BES’te devlet katkısı gerçekten düşecek mi? Yeni oran ne olacak? Düzenleme geriye dönük uygulanacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

BES İÇİN BAKANLIK KOLLARI SIVADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinde BES devlet katkısının maliyetinin ciddi oranda yükselmesi dikkat çekti. 2025 yılında 75 milyar TL olan yük, 2026 bütçesinde yüzde 76 artışla 132 milyar TL seviyesine çıktı. Bu nedenle bakanlık, BES destek oranını düşürerek bütçe yükünü azaltmayı hedefliyor.

Habertürk’ten Rahim Ak'ın haberine göre, Bakanlık düzeyinde yürütülen çalışmada hem BES hem de Otomatik Katılım Sistemi’nde devlet katkısının yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmesi üzerinde duruluyor.

DEVLET KATKISI NEDEN DÜŞÜRÜLMEK İSTENİYOR?

Haberde yer alan değerlendirmelere göre;

Enflasyondaki kademeli düşüş beklentisi

BES fonlarının son 3 yılda enflasyonun üzerinde getiri sağlaması

Bütçeye yıllık yükün hızla yükselmesi

düzenleme ihtiyacını öne çıkaran faktörler arasında yer alıyor.

BES’te devlet katkısı düşüyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma kapsamında yüzde 30 olan katkının yüzde 20’ye düşürülmesi planlanıyor.

Yeni oran yüzde kaç olacak?

Planlanan düzenlemeye göre oran yüzde 20 seviyesine çekilebilir.

Düzenleme geriye dönük olacak mı?

Paylaşılan bilgilere göre çalışmalar sürüyor. Ancak mevcut süreç, yeni düzenlemenin ileriye dönük işlemesi yönünde şekilleniyor.

BES fonları nasıl performans gösteriyor?

Haberde, BES fonlarının son 3 yıldır enflasyonun üzerinde getiri sağladığı vurgulanıyor.