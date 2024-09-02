Bestekar Kamuran Yarkın hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından Yarkın'ın vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Türk sanat müziğinin usta bestekarlarından Kamuran Yarkın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Yarkın'ın cenazesi, yarın öğlen namazına müteakip İstanbul Sahrayı Cedid Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

KAMURAN YARKIN HAKKINDA

Sanatçı, 28 Ocak 1938'de İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Annesinin ud ezgileri eşliğinde büyüyen Yarkın, 1945'ten itibaren Şuayb Erkutlu'dan ders almaya başladı.

Yarkın, 1954-1957 arasında Albay Süleyman Bey'den ve Binbaşı İlhan Bey'den tanbur dersleri aldı. İlk bestesini 1951'de kaleme alan Yarkın, 1962'den sonra Üsküdar Musiki Cemiyetine girdi ve sanat hayatı boyunca çeşitli bestelere imza attı.