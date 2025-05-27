Besteleriyle yaşayacak

Kültür Sanat Servisi

Uzun süredir tedavi gören usta müzisyen, şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen 76 yaşında yaşamını yitirdi. Şeşen, kısa bir süre önce müzikte 55’inci yılını sahnede kutladı. ‘Sarılınca Sana’, ‘Ellerimde Çiçekler’ ve ‘Neler Oluyor Bize’ gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023’te akciğer kanseri teşhisi konuldu. İlhan Şeşen için bugün saat 11.00’de ilk tören Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Şeşen, öğle namazının ardından Şakirin Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’nda sevenleri tarafından sonsuzluğa uğurlanacak.

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BİR YILDIZ KAYDI

İlhan Şeşen'in yaşama veda edişi sanat dünyasını yasa boğdu. Acı haberi alan isimler üzüntülerini dile getirdi.

• CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Müzik dünyamızın kıymetli ismi İlhan Şeşen’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla, sözleriyle, duruşuyla hepimizde kalıcı izler bırakan İlhan Şeşen’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

• Yekta Kopan: Ah İlhan Şeşen ah! Şarkılarının kapısında ellerimizde çiçeklerle seni anacağız hep. Huzur içinde uyu İlhan Abi.

• Bülent Ortaçgil: Kırık kalp emojisiyle İlhan Şeşen fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

• Vedat Sakman: Hayat böyle bir şey, ışıklar içinde olsun. Kendi mesleği avukatlıktı, bıraktı ve müzisyenliğe vakfetti kendisini. Hastalığının ağır dönemlerinde de şarkılar yaptı. Bizi hayata bağlayan şeyler bunlar zaten

• Yonca Lodi: Ne desem olmayacak bir gün daha. Ne desem eksik, ne desem SENSİZ OLMAZ. Huzur içinde uyu Amca. Pencerimizin perdesini havalandıran her rüzgarda bizimlesin.

• Sıla Gençoğlu: İlhan Şeşen'in vefat haberiyle oldukça sarsıldım. İlham veren büyük ustalarımızdan birini kaybettik. Ruha şad olsun, nurlarda yatsın.

• Ata Demirer: Yarattıklarıyla hep vâr olacak sanatçılardan biri onun deyimiyle ‘gecelerden bir gece o bir yıldızdı’.

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İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

18 Haziran 1948’de Manisa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Yaklaşık 10 yıl serbest avukatlık yaptıktan sonra müzik tutkusunun peşinden giderek 1983 yılında kariyerini tamamen değiştirdi. 1968’de dans müziği orkestralarında şarkı söyleyerek başlayan bu serüven, 1971 yılında yayımladığı “Kavga” adlı ilk plağıyla resmiyet kazandı.

1983 yılında yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile birlikte Grup Gündoğarken’i kurarak profesyonel müzik dünyasında adını geniş kitlelere duyurdu. Grup çalışmaları dışında 1994’te çıkardığı “Aşk Haklı” adlı solo albümle büyük ilgi gören Şeşen, solo kariyerinde de müziğini sürdürdü. 2002’de “Neler Oluyor Bize” albümüyle yeniden listelere damga vurdu. 2005’te “Aşk Yalan”, 2013’te “Gel” ve 2017’de “İstanbullu Şarkılar” albümleriyle dinleyicileriyle bağını güçlendirdi. Müziğin yanı sıra televizyon dünyasında da aktif rol alan İlhan Şeşen; “Aliye”, “Annem”, “Hayatımın Rolü”, “Görüş Günü Kadınları”, “Aşk Yalanı Sever”, “Milat” ve “Paramparça” gibi dizilerde oyunculuğunu sergiledi. Aynı zamanda “Gençler Haklı”, “Arka Pencere” ve “Amcam Burada” gibi programlarla da ekranlarda yer aldı.

2018 yılında yayımlanan “Ciddi Eğlence” albümünü piyanist Burçin Büke ile birlikte hazırlayan İlhan Şeşen, aynı yıl yayımlanan “Hediyem” adlı tribute albümde ise Türkiye’nin sevilen sanatçılarının seslendirdiği kendi eserleriyle yer aldı. Bu özel albümde “Sensiz Olmaz”, “Sıcaklardandır” ve “Sen Benim Şarkılarımsın” gibi sevilen parçalar yeniden hayat buldu.