Beştepe'de asgari ücret toplantısı: Erdoğan, taraflarla bir araya gelecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmaları kapsamında bugün saat 16.30'da taraflarla bir araya gelecek. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında, bugün taraflarla bir araya gelecek.

Beştepe'de saat 16.30'da yapılacak toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) temsilcileri katılacak.

Toplantının ardından yeni asgari ücretin Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belli tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.