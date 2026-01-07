Beştepe'de "emekli" zirvesi: Emekli aylığı yeniden değerlendirilecek

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yapılan yüzde 12,19'luk artışla en düşük emekli aylığı 18 bin 939 lira oldu. Söz konusu rakam kamuoyunda tepki çekerken olası bir artış için bir toplantı yapılacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşını değerlendirmek üzere bir araya gelecek.

Toplantı Beştepe'de, bu akşam gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yımaz, en düşük emekli aylığının artırılması çalışmalarına ilişkin, "Bu ve benzeri konular karara bağlanmadan genellikle bir etki değerlendirmesi yapılır. Bunun bütçeye, kaynaklara yansımaları, ne kadar kişiyi etkileyeceği, imkanlarımız ölçüsünde neler yapılabileceği değerlendirilerek bir pozisyon belirlenir. Burada nihai karar, Meclisimizin" açıklamasında bulunmuştu.