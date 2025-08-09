Beştepe'de Erdoğan'a Filistin protestosu: 5 kişi gözaltına alındı
Ankara'daki Saray önünde Filistin için atılması gereken taleplerin olduğu mektubu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermek isteyen 5 kişi gözaltına alındı.
Saray'a gitmek için yola çıkan Gökkuşağı Derneği ve Filistine Yürüyüş Platformu üyesi 3'ü kadın 2'si erkek toplam 5 kişinin polis tarafından durdurulup gözaltına alındı.