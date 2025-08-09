Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beştepe'de Erdoğan'a Filistin protestosu: 5 kişi gözaltına alındı

Ankara'daki Saray önünde Filistin için atılması gereken taleplerin olduğu mektubu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermek isteyen 5 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 09.08.2025 21:31
  • Giriş: 09.08.2025 21:31
  • Güncelleme: 09.08.2025 21:36
Beştepe'de Erdoğan'a Filistin protestosu: 5 kişi gözaltına alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin için atılması gereken adımları iletmek isteyen 5 kişi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gözaltına alındı.

Saray'a gitmek için yola çıkan Gökkuşağı Derneği ve Filistine Yürüyüş Platformu üyesi 3'ü kadın 2'si erkek toplam 5 kişinin polis tarafından durdurulup gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol