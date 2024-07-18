Beştepe'de Erdoğan ile görüşmüştü: Süleyman Soylu'dan açıklama

Mayıs seçimlerinin ardından kurulan yeni Kabine'de kendisine yer bulamayan ve partisinden istifa edeceği iddiaları gündemde olan AKP Milletvekili Süleyman Soylu, Erdoğan ile Beştepe'de görüştü. Soylu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin içeriğini ise 'mahrem' olarak değerlendirerek açıklamadı.

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Fotoğraf: AA