Beştepe'de Erdoğan ile görüşmüştü: Süleyman Soylu'dan açıklama
Mayıs seçimlerinin ardından kurulan yeni Kabine'de kendisine yer bulamayan ve partisinden istifa edeceği iddiaları gündemde olan AKP Milletvekili Süleyman Soylu, Erdoğan ile Beştepe'de görüştü. Soylu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin içeriğini ise 'mahrem' olarak değerlendirerek açıklamadı.
Son olarak partisinden istifa edip yeni bir parti kuracağı iddiaları ile gündemde olan AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, dün gece (17 Temmuz) Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Soylu'nun talebi üzerine gerçekleştiği belirtilen görüşmenin ardından odatv'ye konuşan Soylu, yeni parti kuracağına ilişkin iddialara, "Tayyip Erdoğan liderliğine itiraz ve yeni bir siyasi parti kurmak siyasi cinnettir" sözleriyle yanıt verdi.
Soylu, "Ailemizin mücadelesinin yeri AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır" diye konuştu.
Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğine ilişkin soruya ise yanıt vermekten kaçınan Soylu, Cumhurbaşkanı ile bir görüşmedir. Siz de takdir edersiniz ki mahrem” ifadesini kullandı.