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Beştepe'de sürpriz buluşma: Erdoğan, Bahçeli'yle görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Sürpriz görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Siyaset
  • 10.07.2025 15:52
  • Giriş: 10.07.2025 15:52
  • Güncelleme: 10.07.2025 16:08
Kaynak: AA
Beştepe'de sürpriz buluşma: Erdoğan, Bahçeli'yle görüştü
Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

İki isim son olarak geçtiğimiz mayıs ayında bir araya gelmişti.

Görüşmenin Eredoğan'ın 12 Temmuz'da yapması beklenen ve kamuoyuna 'tarihi açıklama' olarak duyurulan hitabından önce gerçekleşmesi dikkat çekti.

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