Beştepe Koleji’nde A Level Day Coşkusu: 'Kıvılcımdan Aleve' vizyonu yaşatıldı

Beştepe Koleji’nin A Level Day etkinliği uluslararası başarılarla taçlandı. Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris’in katıldığı törende, öğrenciler dünya çapında dereceler alırken, Atatürk’ün “kıvılcımdan aleve” vizyonu yeniden hatırlandı.

Ankara’nın önde gelen eğitim kurumlarından Beştepe Koleji, geleneksel hale gelen “A Level Day” etkinliğini bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Etkinliğe, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris de katılarak okula ve öğrencilere destek verdi.

ATATÜRK’ÜN EĞİTİM VİZYONU ETKİNLİĞE İLHAM OLDU

Törenin açılış konuşmasını yapan Beştepe Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Ünlüer, Atatürk’ün yurt dışına eğitim için gönderdiği gençlere söylediği “Sizleri bir kıvılcım olarak gönderiyorum, birer alev olarak geri döneceksiniz” sözünü hatırlatarak, bu vizyonun Beştepe’de güçlü biçimde yaşatıldığını vurguladı. Ünlüer, öğrencilerin hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada elde ettikleri başarılarla ülkeye değer kattıklarını ifade etti.

Birleşik Krallık Büyükelçisi Sayın Jill Morris ise, “Büyükelçi olarak burada olmak benim için büyük bir memnuniyet. İki güzel ülke arasında okullar, üniversiteler ve öğrenciler için eğitim bağlantıları kurmak, çok kıymetli” diyerek bu özel günde okulumuza davet edilmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

ÖĞRENCİLERDEN DÜNYA ÇAPINDA BAŞARILAR

Etkinlikte öğrencilerin uluslararası başarıları da ödüllendirildi. Elif Melike Konca, IGCSE Ana Dil sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya çapında verilen “Top in the World” derecesini kazandı ve sertifikasını İngiltere Büyükelçisi Jill Morris’in elinden aldı.

Ayrıca, Cambridge Uluslararası Bilim Yarışması’nda Avrupa Bölge Birinciliği elde eden öğrenciler Elif Kızılgün, Doğa Sevüktekin, Ece Aydın, Alya Üstün, Ela Çiftçi ve Esma Nergis Erdağı, projeleriyle büyük takdir topladı. Çalışmalarında çam kozalaklarında bulunan probiyotikleri kullanarak bitki verimini artırmayı hedefleyen ekip, “Best in Region” ödülünü Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu’ndan aldı.

“CUMHURİYET ATEŞİ” HEDİYESİ

Etkinlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da özel bir hediye takdim edildi. Büyükelçi Jill Morris’e sunulan, Atatürk’ün “kıvılcım–alev” vizyonunu simgeleyen “Cumhuriyet Ateşi” adlı eser, eğitimin geleceğe taşınan ışığını temsil etti.

2016 yılından bu yana Cambridge International onaylı A Level programını uygulayan Beştepe Koleji, öğrencilere hem Türk müfredatı hem de uluslararası standartlarda eğitim sunuyor. Çayyolu, Beytepe ve İncek’teki kampüsleriyle faaliyet gösteren okul, Beştepe Artletics çatısı altında sanat ve sporu da eğitimle buluşturuyor.