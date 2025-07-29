Beştepe’deki ağaç her yerden kıymetli

Türkiye’de günlerce süren ve ormanlık alanları küle çeviren yangınlara müdahaledeki zafiyeti ortaya koyan yeni bir veri daha açığa çıktı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı, ormanların korunması ve yangınla mücadele için Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) verilen yatırım bütçesinin makaslandığını gözler önüne serdi.

Türkiye, hemen her yıl olduğu gibi 2025 yılının yaz aylarında da orman yangınlarına teslim oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte çok sayıda kentte orman yangınları yaşandı. Yangınlara müdahalede, hemen her yaz dönemi olduğu gibi 2025’in yazında da büyük zafiyet gösterildi. Yatırım Programı, orman yangınlarına müdahalede gösterilen zafiyete ayna tuttu. OGM’nin orman koruma ve yangınla mücadele yatırımları bütçesinin 2024-2025 döneminde yarı yarıya azaldığı belirlendi. Buna göre, 2024 yılında 600 milyon TL olan OGM’nin orman koruma ve yangınla mücadele yatırımları bütçesi, bu yıl için 315 milyon 500 bin TL’ye düşürüldü.

OGM’nin, “Cep harçlığı” olarak nitelendirilebilecek 315,5 milyon TL’lik bütçesine karşın Atatürk Orman Çiftliği’nin bir bölümünün Beştepe Millet Ormanı’na dönüştürülmesi projesine fahiş yatırım bütçesi ayrılması dikkat çekti. OGM’nin yatırım bütçesi içinde, “Beştepe Millet Ormanı Yapımı” projesinin yatırım bütçesi, 1 milyar 968 milyon TL olarak belirlendi.

OGM’ye 2025 yılı için verilen 315,5 milyon TL’lik ormanları koruma ve yangınla mücadele bütçesinin kullanacağı yatırımlar, şöyle sıralandı:

• İlk müdahale ekip binası: 1 adet, 100 metrekare

• Yangın havuzu ve gölet: 63 adet

• Yangın gözetleme kulesi: 2 adet

• Laboratuvar cihazları: 13 adet

• Alet ve cihazlar: 4 bin 170 adet

• Su tankeri: 125 adet