Betam araştırması: Konutta fiyat balonu bazı bölgelerde sürüyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) tarafından yayımlanan araştırmaya göre, pandemi sonrasında Türkiye’nin tüm bölgelerinde konut fiyatlarında balon oluştuğu tespit edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2010 Ocak – 2025 Mart dönemine ait bölgesel konut fiyat endeksi verileri enflasyondan arındırılarak incelendi.

BALONLAR 2023’TE SÖNMEYE BAŞLADI

Araştırma, Covid-19 sonrasında artan konut talebine bağlı olarak konut fiyatlarında olağandışı artışlar yaşandığını ve bu artışların her bölgede fiyat balonlarına yol açtığını gösterdi. Ancak 2023 yılı Ağustos ayından itibaren sıkı para politikasının etkisiyle bu balonların büyük ölçüde sönmeye başladığı kaydedildi. TCMB’nin izlediği 19 bölgeden yalnızca Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan (TRA) ile Malatya, Elâzığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkâri (TRB) bölgelerinde konut balonlarının halen devam ettiği belirtildi.

EN UZUN SÜRELİ BALONLAR DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA

Verilere göre en uzun süreli konut balonları TRB ve TRC bölgelerinde gözlemlendi. Malatya, Elâzığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri’yi kapsayan TRB bölgesinde balonun 35 ay sürdüğü belirtildi. Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’i kapsayan TRC bölgesinde ise balonun 2021 Nisan’da başladığı ve 2024 Mart’ta sona erdiği ifade edildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ ADANA VE MERSİN’DE

En büyük fiyat artışının ise Adana ve Mersin (TR62) bölgesinde yaşandığı, 2021 Ağustos ile 2023 Ağustos arasında fiyatların yüzde 112,7 oranında arttığı kaydedildi. Ankara, Aydın-Denizli-Muğla, Konya-Karaman ve Edirne-Kırklareli-Tekirdağ bölgeleri de en yüksek balon artışlarının gözlendiği diğer bölgeler arasında yer aldı. Araştırma, 2010-2025 döneminde toplam 23 konut balonunun oluştuğunu ortaya koydu.