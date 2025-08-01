Betam'dan Türkiye'nin 2025'in ikinci çeyreğine dair ekonomik büyüme tahmini

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) Temmuz 2025 Ekonomik Büyüme raporuna göre, Türkiye ekonomisinin 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında büyümesi bekleniyor. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki çeyreğe kıyasla büyümenin yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

TÜKETİM VE YATIRIM İTHALATINDA ARTIŞ

Verilere göre, tüketim malları ithalatında ikinci çeyrekte yüzde 5,5 oranında artış beklenirken, kamu tüketim harcamalarında ve özel tüketim vergisi gelirlerinde yüzde 2,7 oranında düşüş öngörülüyor. Yatırım malı ithalatında ise çeyreklik bazda yüzde 4,6, yıllık bazda ise yüzde 9,8’lik bir artış bekleniyor. Kamu yatırım harcamalarında da yüzde 4,2’lik artış dikkat çekiyor.

İHRACATTA DÜŞÜŞ, İTHALATTA GÜÇLÜ ARTIŞ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracatta ikinci çeyrekte yüzde 3,0 oranında düşüş tahmin edilirken, ithalat yüzde 3,1 artış gösterecek. Yıllık karşılaştırmada ise ihracat yüzde 6,5 artarken, ithalat yüzde 12,9 artarak dış ticaret dengesinde ithalat lehine bir yönelime işaret ediyor.

HİZMET TALEBİ ZAYIFLADI, İMALAT TOPARLANDI

GSYH tahmininde kullanılan öncü göstergelerden elektrik tüketimi yüzde 1,0 artış gösterirken, hizmetler sektörüne olan talepte yüzde 5,1’lik bir düşüş yaşandı. Buna karşılık, imalat sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 10,2 oranında artarak üretim cephesindeki toparlanmaya işaret etti.