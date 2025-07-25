Betam: Gençlerin 2025 enflasyon beklentisi yüzde 61

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) tarafından yayımlanan Temmuz 2025 Hanehalkı Enflasyon Beklentileri araştırmasına göre, bir yıl sonrasına ilişkin ortalama enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,8 puan azalarak yüzde 58,5 seviyesine geriledi. Katılımcıların en yoğunlaştığı beklenti aralığı yüzde 41-60 bandı olurken, mevcut enflasyon oranı olan yüzde 35,1’in altına düşüş bekleyenlerin oranı da artarak yüzde 30’a yükseldi.

KADIN-ERKEK FARKI VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE BEKLENTİLER

Enflasyon beklentilerindeki düşüş hem kadın hem erkek katılımcılarda gözlemlendi. Kadınların ortalama beklentisi yüzde 61,2 olarak ölçülürken, erkeklerde bu oran yüzde 56,8 oldu. Yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmede, 25-34 yaş arası bireylerin en yüksek beklentiye (yüzde 61,9) sahip olduğu, 45-54 yaş grubundakilerin ise en düşük beklentiye (yüzde 56) sahip olduğu görüldü. Öğrenciler yüzde 51,9 ile en düşük enflasyon beklentisine sahipken, özel sektör çalışanları yüzde 66 ile en yüksek beklentiyi taşıyor.

GEÇMİŞ DENEYİMLER BEKLENTİLER ÜZERİNDE ETKİLİ

Betam’ın yayımladığı özel konu araştırması ise bireylerin enflasyon beklentilerinde hangi dönemlerin etkili olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre, kişilerin kendi deneyimlerinden yola çıkarak tahmin oluşturdukları ve özellikle 18 yaşından itibaren yaşadıkları ekonomik koşulların bugünkü beklentilerinde belirleyici olduğu tespit edildi.

Araştırma, 1990’lı yıllarda doğan bireylerin bugünkü enflasyon beklentisini ortalama 0,35 puan artırdığını gösterirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sıkı para politikalarına yöneldiği 2023 Haziran sonrası dönemde geçen her yılın beklentileri 13,8 puan düşürdüğü belirlendi. Bu sonuçlar, hem geçmişteki yüksek enflasyon deneyimlerinin kalıcı etkisine hem de son dönemdeki politikaların beklentiler üzerindeki güçlü baskılayıcı rolüne işaret ediyor.