Betam raporu: Turizm illerinde istihdamda sert düşüş

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplusal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) SGK verilerine dayanarak yayımladığı yeni işgücü piyasası görünüm raporu, Türkiye’nin Eylül 2024–Şubat 2025 döneminde ciddi istihdam kayıplarına sahne olduğunu ortaya koydu. Bu 6 aylık süreçte toplam 645 bin 941 kayıtlı iş ortadan kalkarken, özel sektör kaynaklı istihdam daralması ülke genelinde dikkat çekici bir durgunluğa işaret etti. BETAM, TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Anketi yerine, daha detaylı ve güvenilir SGK verileriyle hazırladığı yeni serinin ilk raporunda bölgesel farklılıkları da mercek altına aldı.

ANTALYA, İSTANBUL VE MUĞLA'DA İSTİHDAMDA SERT DÜŞÜŞ

Raporda yer alan verilere göre, en büyük kayıplar turizm sektörünün ağırlıklı olduğu Antalya, İstanbul ve Muğla gibi şehirlerde gerçekleşti. Antalya 168 bin, İstanbul 121 bin, Muğla ise 72 bin istihdam kaybıyla listenin başında yer aldı. Buna karşılık, 2023 yılında yıkıcı depremlerden etkilenen illerde ise dikkat çekici bir toparlanma gözlemlendi. Hatay, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi ağır hasarlı illerde iş yaratımı ulusal eğilimin aksine pozitif yönde seyretti. Hatay'da 57 binden fazla yeni kayıtlı iş oluşturulması, bölgedeki toparlanmanın en güçlü işaretlerinden biri oldu.

KAYIPLARIN TAMAMINA YAKINI ÖZEL SEKTÖRDEN

İstihdam kayıplarının neredeyse tamamı özel sektör çalışanlarını kapsarken, serbest meslek sahipleri ve kamu çalışanlarının sayısında kayda değer bir değişiklik gözlemlenmedi. 4a (özel sektör) kapsamında çalışanlar ciddi biçimde etkilenirken, 4b (serbest meslek) ve 4c (memur) gruplarının istihdam düzeyi sabit kaldı. Bu durum, ekonomik daralmanın özellikle özel sektör üzerinde yoğunlaştığını gösterdi.

KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE KAN KAYBI

Ekonomik faaliyetlere göre incelendiğinde, en sert daralma konaklama sektöründe yaşandı. Bu alanda yüzde 39,8’lik bir düşüşle 202 binin üzerinde kayıtlı iş kaybedildi. Metal imalatı, danışmanlık, restoran ve perakende gibi sektörlerde de kayıplar gözlemlendi. Buna karşın, eğitim sektöründe yüzde 7,3’lük büyümeyle 45 binden fazla yeni istihdam yaratıldı. Ayrıca ev temizlik hizmetleri, hukuk ve muhasebe alanları ile sinema sektöründe de sınırlı ama dikkat çekici artışlar kaydedildi.

İMALAT SEKTÖRÜNDE RİSK BÜYÜYOR

Betam, mevcut kayıpların turizm sezonunun düşük seyrinden kaynaklandığını ancak bazı yüksek katma değerli sektörlerdeki daralmaların daha kalıcı sorunlara işaret edebileceğini vurguladı. Özellikle danışmanlık ve metal imalat gibi alanlardaki istihdam düşüşlerinin, önümüzdeki aylarda ekonomik toparlanma üzerinde risk oluşturabileceği belirtildi. Genel tablo, Türkiye'nin mevsimsel dalgalanmaların ötesinde ekonomik belirsizlik ve zayıf talep gibi yapısal sorunlarla da karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.