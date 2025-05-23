Betçe içme suyu projesinin testleri başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bir ve ikinci etabıyla birçok mahallenin su sıkıntısını ortadan kaldırdığı Datça Betçe projesinin üçüncü etap çalışmalarını tamamlamak üzere. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından yapılan çalışmalar kapsamında MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali, Betçe Projesinin tamamlanmaya çok yaklaştığını duyurdu.

Kali, 50 milyon TL’yi geçen yatırımla Betçe projesini, 32 km’lik isale hatta, 3 depo ve terfi istasyonlarıyla birlikte tamamladıklarını ve testlerinin başladığını belirtti. Kali, sadece 2025 yılında Datça’ya 200 milyon TL’yi bulan yatırım programlarının olduğunun altını çizdi. Hareketli nüfusun çoğaldığı dönemlerde su ihtiyacını karşılamak için deniz suyunu arıtacak mobil ters ozmos tekniğiyle çalışan artıma tesisi çalışmalarının olduğunu ve yakında müjdesini vereceklerini belirten Kali, “Mahalleleri birbirine bağlayan ve çalışmaları tamamlanıp test aşamasına geçilen ana isale hattının devreye alınmasının ardından alt şebekelerin bölgesel olarak yenilenmesi çalışmalarına başlanacak” dedi.

Sosyal medyada gündeme getirilen bir su kaçağı arızası ile ilgili olarak açıklama yapan Kali, “MUSKİ Genel Müdürlüğü su kayıpları konusunda en hassas olan kurumdur. Amacımız su tasarrufunu sağlayarak kayıp kaçağı en aza indirmek” diye konuştu.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt da, “Geçmişte Datça'daki susuzlukla ilgili tedirginlik olduğu için yurttaşlar daha duyarlı oluyor. Muğla'nın yüz ölçümü büyük. Türkiye'de en dezavantajlı alan Muğla'dır. Bu dezavantajları minimum düzeye indirgemeye çalışan kadrolar var. Biz geçen yıl susuzluk yaşamadık. Bu yıl da gerekli tedbirleri aldık ve yine susuzluk yaşanmayacak. Bir damla suyun tasarrufu için çabalarken mücadelenin değerini herkesin bilmesini isteriz” ifadelerini kullandı.