Betek Boya’da işçilerin uyarı eylemleri başladı

Ekonomi Servisi

Gebze’deki Betek Boya’da çoğunluğu sağlayarak yetkiyi alan Petrol-İş, patronun yetki itirazına karşı fabrikada uyarı eylemlerine başladı. Evrensel’e konuşan Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, "Betek Boya’da çoğunluğu sağladık, bakanlıktan çoğunluk yetki belgesi de geldi. Petrol-İş Betek Boya’ya girecek" dedi.

Betek Boya işçisinin sendikalaşma sürecinde sahiplenme duygusunun kıymetli olduğunu aktaran Kırmızıçiçek, "İşçilerin sendikayı sahiplenme duygusu gayet iyi, kararlılar. İşyeri komitemizle de sık sık görüşüyoruz ve önümüzdeki süreci birlikte planlıyoruz. Şimdilik işverenin sert bir tutumu olmasa da biz bu yetki itirazının geri çekilmesini ve masaya oturulmasını istiyoruz. Örgütlenme çalışmaları sırasında sendikalaşma fark edilince işçiye yüzde 20 zam verdiler ama işçi sendikasını fabrikada görmek istiyor. Biz de diyoruz ki kararlı duruşumuzla Betek Boya’ya gireceğiz ve daha iyi şartlarda çalışacağız. Eninde sonunda Petrol-İş Betek Boya’ya girecek" dedi.