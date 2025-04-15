BETİMAR'dan seçim anketi: CHP birinci parti

İktidara yakınlığıyla bilinen BETİMAR Araştırma'nın başkanı Gürkan Duman, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

SZC TV'de anket sonuçlarını açıklayan Duman, CHP'nin birinci parti olduğunu aktardı.

CHP ile AKP arasında yaklaşık 2 puanlık fark bulunuyor.

Duman'ın açıkladığı verilere göre partilerin oy dağılımları şu şekilde:

CHP: Yüzde 32.5

AKP: Yüzde 30.6

MHP: Yüzde 10.1

DEM Parti: Yüzde 9.4

Zafer Partisi: Yüzde 4.3

İYİ Parti: Yüzde 3.6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3

TİP: Yüzde 2

Memleket Partisi: Yüzde 1.1

BBP: Yüzde 1.1

Anahtar Parti: Yüzde 1.1

Diğer Partiler: Yüzde 1.3

Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın seçmenlerini konsoloide etmeyi sürdürdüğünü belirten Duman, "Burada muhalefetle aynı görüşte olmayan bir seçmen konsolidasyonu var. Bu da yüzde 40 civarında. Seçmen kitlesinin CHP'ye geçtiği algısı da doğru değil" dedi.

ERKEN SEÇİM İSTEYEN YÜZDE 46

Erken seçim tartışmaları hakkında da konuşan Duman, şunları söyledi:

"CHP lideri Özgür Özel'in Haziran'da erken seçim açıklamalarına da katılan yüzde 46.6 var. Katılmayan yüzde 42.9 olduğunu söylememiz lazım. Türkiye'nin sorunlarını kim çözer tablomuz var. Burada hiçbiri çözemez yüzde 27.6, AKP çözer yüzde 26, CHP çözer 23.4. Burada sağlık, dış politika, ekonomi gibi alanlarda muhalefetin somut adımlar atması gerekiyor."