Beto transferinde son durum

Ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yusuf En-Nesyri’nin Juventus’a transferine hazırlanan sarı-lacivertliler, golcü arayışları kapsamında Everton forması giyen Beto’yu gündemine almıştı. Ancak bu transferde beklenen sonuç çıkmadı.

Fenerbahçe’nin, Portekizli santrfor için İngiliz kulübüne resmi teklif sunduğu ve oyuncunun temsilcisini İstanbul’a davet ettiği biliniyordu. Süreç kapsamında Beto’nun menajeri Chi Azeh Ivo’nun İstanbul’da temaslarda bulunduğu kaydedildi.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe ile temsilci arasında iki ayrı görüşme gerçekleştirilmesine rağmen kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı.

Yapılan görüşmelerin ardından transferin rafa kaldırıldığı belirtildi. Beto’nun temsilcisinin de İstanbul’dan ayrılarak İngiltere’ye döndüğü aktarıldı.

27 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon Everton formasıyla 25 maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Beto’nun İngiliz kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.