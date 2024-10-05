Beton insandan kıymetli mi?

Haber Merkezi

Antakya’da Defne Ekin Koleji velileri, okulun hemen yanında kurulmak istenen beton santralına karşı tepkili. Okulun önünde dün bir araya gelen veliler kentteki santrallarla hem çocukların sağlığına hem de çevreye verilen zarara dikkat çekti.

Baklacı, santralın kurulmasının olumsuz sonuçlarına vurgu yaparak, "Beton santralının, çocuklarımızın eğitiminin ortasına kurulmak istenmesi kabul edilemez. Toz, gürültü ve çevre kirliliği içinde çocuklarımız nasıl bir eğitim alsın? Beton insandan kıymetli olamaz” dedi.