Beton işçisi hayatını kaybetti

Muğla Menteşe’de faaliyet gösteren çimento fabrikasında çalışan 38 yaşındaki işçi Ali Karakurt, iş cinayetinde hayatını kaybetti. Fabrikada bir mikser arızalanınca Karakurt, tamir için içine girdi. Karakurt’un içeride olduğundan habersiz olan işçilerden Ş.E. ise beton mikserini çalıştırdı.

Olayı fark eden diğer işçiler, mikseri durdurup, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık görevlileri, Karakurt’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Ş.E. ise ifadesi için gözaltına alındı.