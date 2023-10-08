Beton mikseri devrildi, sürücü öldü
Kaynak: DHA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü Faik Yılancı (40), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Kahta ilçesi Mülk köyü yakınlarında meydana geldi. Kahta yönüne ilerleyen Faik Yılancı yönetimindeki 06 DLH 648 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi.
Araçta sıkışıp, itfaiye ekiplerince kurtarılan Yılancı, kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.