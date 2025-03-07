Beton mikseri ile çarpışan otomobil, direk ile refüje çarptı; sürücü yaralı

Yalova'da beton mikseri ile çarpıştıktan sonra aydınlatma direği ve refüje çarpan otomobilin sürücüsü O.D., yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde meydana geldi. A.Ö. idaresindeki beton mikseri ile O.D. yönetimindeki 77 ABR 824 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce aydınlatma direğine ardından refüje çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü O.D. yaralanırken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, A.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.