Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde beton mikseri ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Sivas karayolu Hekimhan Kocaözü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hekimhan istikametine seyir halinde olan A.U. (49) idaresindeki 44 AFF 646 plakalı beton mikseri, aynı yöne ilerleyen E.A. (43) yönetimindeki 44 AED 378 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada E.A. ile M.U. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.