Beton mikseri ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde beton mikseri ile traktörün çarpıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.A., yönetimindeki 20 AGU 886 plakalı beton mikseri henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen V.Ö.’nün kullandığı 03 AGD 723 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte F.Ş., yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralılardan F.Ş.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.