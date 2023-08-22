Beton mikseri önce yolcu otobüsüne, sonra ambulansa çarptı: 14 yaralı

Eskişehir’de bir beton mikserinin önce yolcu otobüsüne, daha sonra da ambulansa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu Gündoğdu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönünde seyir halinde olan Ali T. idaresindeki 26 PU 270 plakalı beton mikseri, sol şeride geçtiği esnada Eskişehir-Mardin seferi yapan Ziver C. idaresindeki 33 CFU 16 plakalı yolcu otobüsüne yandan çarptı.

Daha sonra şeridine dönen beton mikseri, bu sefer de önünde seyir halinde olan 26 VZ 071 plakalı ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans da önünde seyir halinde bulunan belediye otobüsüne çarptı.

Kaza sonucu Eskişehir-Ankara kara yolu tamamen trafiğe kapanırken, mikser sürücüsü Ali T., ambulansta bulunan 4 kişi ve yolcu otobüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıdaki 112 Acil Servis ekiplerince kazada yaralanan 14 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Eskişehir-Ankara kara yolunda ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.