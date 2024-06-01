Beton mikserinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Van’da yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli bir kişi, beton mikserin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14.00 sıralarında İpek Yolu Caddesi Eski Emniyet Kavşağı civarında meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bisikletli bir şahıs, yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.