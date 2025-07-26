Beton mikserinin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı, yanındaki annesi öldü
Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, beton mikserinin çarptığı motosikletin sürücüsü İbrahim S. ağır yaralandı, arkasında oturan annesi Zeynep S. ise hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim S.'nin kullandığı 27 AYM 713 plakalı motosiklete, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AUV 958 plakalı beton mikseri çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Zeynep S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim S. ise kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Öte yandan kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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