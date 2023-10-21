Beton pompa aracı alt geçitten geçmeye çalıştı: 2 yaralı

Elazığ’da beton pompa aracının alt geçide çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hicret Mahallesi’nde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen beton pompa aracı, şehir merkezine seyir halindeyken alt geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle pompa aracının camları ve kupası zarar görürken, sürücü ve araçta bulunan diğer kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansa ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.