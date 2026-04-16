Beton pompasının bomu yüksek gerilim hattına çarptı: 1 işçi öldü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde inşatta elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Fırat Mahallesi'nde yapımı süren hastane inşaatında beton dökümü sırasında beton pompasının uzayan ve "bom" diye adlandırılan kolu yüksek gerilim hattına temas etti.

Bu esnada beton dökümünde görevli işçilerden A.H. ile R.C. elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

R.C'nin tedavisi sürüyor.