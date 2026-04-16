Beton pompasının bomu yüksek gerilim hattına çarptı: 1 işçi öldü, 1 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yapımı devam eden bir hastane inşaatında çalışan beton pompasının bomu, çalışma sırasında yüksek gerilim hattına çarptı. Çarpma sırasında elektrik akımına kapılan 1'i ağır 2 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerden A.H. kaldırıldığı hastanede öldü.
Kaynak: AA
Fırat Mahallesi'nde yapımı süren hastane inşaatında beton dökümü sırasında beton pompasının uzayan ve "bom" diye adlandırılan kolu yüksek gerilim hattına temas etti.
Bu esnada beton dökümünde görevli işçilerden A.H. ile R.C. elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
R.C'nin tedavisi sürüyor.