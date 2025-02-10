Beton santralı direnişi 85’inci haftada

Haber Merkezi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Uskumruköy’de kaçak olarak inşa edilen beton santraline karşı bölge halkı ve yaşam savunucuları 85'inci haftada dün bir kez daha bir araya gelerek eylem yaptı. Uskumruköy Platformu'ndan yapılan açıklamada, özetle şöyle denildi:

"1 seneyi aşkındır belirttiğimiz gibi konunun beton santrali ve tünel inşaatı ile sınırlı kalmayacağını, tünel ile birlikte İstanbul’un akciğeri olan Kuzey Ormanları içinde yer alan Uskumruköy bölgesinin nüfusa açılması planlanmaktadır. Geçen hafta beton santaline ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmış olup aşağıdaki hususlarda tesisin hukuksuz olduğu tespit edilmiştir. Ülke topraklarına yapılan haksız ve hukuksuz saldırılara karşı durması gereken kişi ve kurumları işlerini yapmaya son kalan 1 avuç toprağı savunmaya davet ediyoruz. Uskumruköy’deki kaçak beton santralinin yanı sıra, her hafta İstanbul ve diğer illerdeki rant odaklı her konuyu açıklamaya devam edeceğiz."