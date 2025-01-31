Beton santralına direniyorlar

Tuğçe ÇELİK

Uskumruköy Platformu, 2023’ten bu yana kaçak beton santralına karşı direniyor. İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Kuzey Ormanları içerisinde yer alan Uskumruköy Mahallesi’ndeki kaçak santral önünde 83 haftadır bir araya gelerek protesto eylemi düzenleyen yurttaşlar, konuyu yargıya da taşıdı. İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nde görülecek olan dava için sunulan bilirkişi raporunda beton santralının çevreye vereceği zararlar ortaya kondu.

Bilirkişi raporunda, “Beton santralının doğal sit alanları olarak ilan edilen sınırlar içinde bulunduğu, tesisin atık sularının Karadeniz’e akan dere havzasının içinde yer aldığı, çevredeki doğal yapının önemi nedeniyle sahanın doğal sit alanı olarak ilan edildiği gibi nedenler dolayısı ile tesis, çevre ve doğal kaynakların korunması açısından sakıncalı bulunmuştur” denildi.

Uskumruköy Platformu Üyesi Hasan Ali Sarıkaya, “Beton santralı, doğal alanları betonlaştıran iktidarın ekonomi politikasının ayaklarından biridir. İktidar açıklamalarında, bu yol hattında 2.5 milyonluk bir kent oluşacağından bahsetmişti; adım adım bunu uyguluyor. Sarıyer-Kilyos Tüneli bölgenin nüfusunun daha da artması ve Kuzey Ormanları’nın yok edilmesidir” dedi.