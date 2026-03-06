Beton santralında iş kazası: Beline kadar kuma gömülen işçi kurtarıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde beton santralında beline kadar kuma gömülen işçi kurtarıldı.

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sayören köyünde meydana geldi.

Beton santralında kum eleme makinesinin içerisinde bulunan kuma gömüldü.

H.D'nin sesini duyan diğer işçiler yardım etti ancak başarılı olamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından beline kadar kuma gömülen H.D, sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Ambulansla Besni Devlet Hastanesine götürülen H.D. tedaviye altındı.

H.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.