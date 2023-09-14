Beton santralinde 5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde beton santralinde 5 metre yükseklikten yere düşen 44 yaşındaki işçi yaralandı.





Olay, saat 18.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir beton santralinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Adem İsrafiloğlu, çalıştığı beton santralinden dengesini kaybederek düştü. 5 metre yükseklikten yere düşen İsrafiloğlu’nu gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

İsrafiloğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.