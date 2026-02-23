Beton santralinde mühür var ama faaliyet sürüyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde mahkeme kararıyla mühürlenen beton santralinin faaliyetini sürdürdüğü iddiası yargıya taşındı. Samandağ Ekoloji Grubu'ndan Mevlüd Oruç, mühürleme kararına rağmen üretime devam ettiği belirtilen Gürkal İnşaat’a ait beton santrali hakkında “mühür bozma” suçundan suç duyurusunda bulundu. Oruç, Hatay İdare Mahkemesi’nin “ÇED kapsam dışı” kararını iptal etmesine rağmen tesisin çalışmaya devam ettiğini ve şirketin suç işlediğini söyledi.

Hatay 4. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı doğrultusunda Samandağ Belediyesi tarafından mühürlenen tesisin, buna karşın çalışmaya devam ettiği öne sürüldü. Suç duyurusu dilekçesinde, santralin mühürlü olmasına karşın faaliyet yürüttüğünü gösteren video kayıtlarının ve tanık beyanlarının bulunduğu belirtildi.

Dilekçede, beton santralının çevre ve halk sağlığı üzerinde ciddi zararlar doğurduğu, mahalle sakinlerinin uzun süredir toz, gürültü ve çevresel kirlilik nedeniyle mağduriyet yaşadığı ifade edildi. Mahkeme kararına rağmen tesisin çalışmaya devam etmesinin “hukuk devleti ilkesine aykırı” olduğu vurgulanan dilekçede, yetkili makam tarafından konulan mührün kaldırılması ya da amacına aykırı hareket edilmesinin suç olduğu anımsatıldı.

Suç duyurusunun ardından açıklama yapan Mevlüd Oruç, Atatürk Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan beton santralinin çevre ve halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek, mahkeme kararına istinaden yapılan mühürleme işlemlerine rağmen işletmenin “mühür fekki” yaparak faaliyetini sürdürdüğünü, bu nedenle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

"MAHKEME KARARI UYGULANSIN"

Mahkeme kararlarının uygulanmasının ilgili idarelerin sorumluluğunda olduğunu kaydeden Oruç, Samandağ Belediyesi, kaymakamlık, güvenlik güçleri, Hatay Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni mahkeme kararlarını eksiksiz uygulamaya çağırdı. Oruç ayrıca, beton santralinin mahalle içinde, konut ve tarım alanlarına yakın bir noktada kurulduğunu, endemik türlerin bulunduğu sulak alanlara zarar verdiğini öne sürerek, tesisin kapatılması gerektiğini kaydederek “Şehrin ortasında, konut alanında, endemik canlıların yaşam alanı sulak alanda, tarım alanında kurulamaz. Beton santralleri, topluma ve doğaya en az zarar verecek alanlarda kurulmalıdır. Fakat Hatay Samandağ Atatürk Mahallesi, Çevre Yolu caddesi üzerinde ve çevre yolu kenarında, doğaya ve topluma zararlı bir yerde kurulmuştur. Bundan dolayı betondan daha çok zehir ürettiğinden zehir ve kanser santralidir” dedi.