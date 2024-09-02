Beton santralını derhal kapatın

Haber Merkezi

Hatay’da Samandağ Ekoloji Platformu, Samandağ’da Atatürk, Yeşilada, Cumhuriyet ve Yeni mahallelerinin birleştiği noktada yer alan beton santralının kapatılması talebiyle eylem yaptı.

Abdullah Cömert Parkında yapılan eylemde Samandağ Ekoloji Platformu adına konuşan Hasan Ali Çiçek, 6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 19 ay geçmesine rağmen insanca yaşanabilir koşulların hâlâ sağlanmadığını söyledi.

Çiçek özetle şöyle konuştu: “Yaşam alanlarımıza dökülmeye devam edilen molozlar yetmezmiş gibi yine şirketlerin kârı uğruna yaşam alanlarımızın ortasında kurulan beton santralıyla zehirlenmeye devam ediliyoruz. Bulunduğu konum itibarıyla okul çevresine yakınlığı, sulak alanların ve yaşam alanlarımızın hemen ortasında kendi yasalarına dahi aykırı şekilde inşa edilen bu santralın ısrarlı duruşu ve bizi zehirleyerek üretime devam etme inadı bugün yaşadığımız sistemi ortaya koymaktadır. Samandağ'ın sorunu olan beton santralına bugün ‘Dur’ demezsek bu tarz santralların ilçemizde arttığını görmüş olacağız. Beton santralının kapatılmasını istiyoruz.”