Beton santralını durdurun

Haber Merkezi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde yaşayan yurttaşlar ile ekoloji örgütleri, yeşil alana kurulmak istenen beton santralını yaptıkları yürüyüş ile protesto etti. Çerkeşli Köy Meydanı’ndan beton santralın yapılması plananlanan alana yürüyen yurttaşlar, "Betona hayır" pankartı açtı.

Beton santrali yapılmak istenen alan önünde konuşan Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği (Ekos-Der) Başkanı İsmail Sami, "Köyümüzün kalan tek yeşil alanıdır burası. Yetkililerden, bu ruhsatı iptal etmelerini bekliyoruz. Beton santralı durdurulsun" dedi.