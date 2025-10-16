Betona karşı Gökova direnişi kazandı

Yıllardır rant baskısının hedefi haline gelen Muğla Gökova bölgesi hakkında yargıdan önemli bir karar çıktı. Danıştay, 2018’de alınan ve bölgedeki doğal sit alanlarının koruma statüsünü düşüren Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Mahkeme, kararın bilimsel verilere dayanmadan alındığını ve Gökova’nın ekolojik dengesini bozduğunu vurguladı.

2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan doğal sit alanlarının statüsü “kesin korunacak hassas alan”dan “nitelikli doğal koruma alanı”na dönüştürüldü. Bu değişiklik, bölgede yapılaşmanın önünü açacağı gerekçesiyle büyük tepki çekti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi de karara karşı çıktı. Belediye, sit statüsünün düşürülmesinin kıyı boyunca yapılaşma baskısını artıracağını, doğal dengenin bozulmasına yol açacağını ve kararın “bilimsel temelden yoksun” olduğunu belirterek dava açtı.

EKOLOJİK DENGE GÖZ ARDI EDİLEMEZ

Davayı inceleyen Danıştay 4. Dairesi, karara dayanak gösterilen “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu”nun (ETBAR) eksik ve hatalı hazırlandığını tespit etti. Raporda bölgenin tam olarak değerlendirilmediği, endemik türlerin, orman ekosistemlerinin ve sulak alanların göz ardı edildiği, peyzaj ve hidrojeolojik verilerin yetersiz olduğu belirlendi. Mahkeme, bilimsel verilere dayanmayan bu raporun, koruma alanlarının daraltılması için gerekçe olamayacağını vurguladı. Kararda, “Bu eksiklikler bölgedeki ekosistemi tehdit eder, kamu yararına aykırıdır” ifadelerine yer verildi.

ORMANLARIN YÜZDE 80’İ TEHLİKEDEYDİ

Bilirkişi incelemeleri, Gökova Körfezi’nin yüzde 80’inden fazlasının orman ve makilik alanlardan oluştuğunu ortaya koydu. Buna karşın, 2018 tarihli karar ile birçok bölge “kesin korunacak hassas alan” statüsünden çıkarılıp “nitelikli doğal koruma alanı” kapsamına alındı. Danıştay, bu daraltmanın hem yasal hem bilimsel dayanağının bulunmadığını hem de bölgenin ekolojik bütünlüğünü bozarak biyolojik çeşitliliği tehlikeye sokacağını belirtti.